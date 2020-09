Belgium Institute for Nature and Forest Research (INBO) has released images of three cubs of wolves, concerned that the fourth cub went missing for several weeks.

Deze recente beelden tonen drie spelende welpen. Het vierde welpje is al een tijd niet meer gezien.

Eén welp houdt wel héél erg veel van (verborgen) camera's. pic.twitter.com/tbZ3MSRkYd — INBO – Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (@INBOVlaanderen) September 16, 2020

In late April or early May this year, four wolf cubs were born in the north of the Limburg province, where wolves Noëlla and August have been staying for some time now.

Expo Wolven in Limburg vanaf morgen in Genk in Thor Central https://t.co/0jx8VEB0NZ — INBO – Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (@INBOVlaanderen) September 8, 2020