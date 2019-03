“I condemn the deterioration of the stele of the former Strasbourg synagogue, destroyed by the Nazis in 1940. Those responsible will have to be punished severely. I repeat, we must act quickly and strongly to stop the resurgence of anti-Semitism” said the president of the European Parliament Antonio Tajani in his Twitter micro blog, commenting on vandalising the monument next to the Old Synagogue in Strasbourg (France).

Je condamne la dégradation de la stèle de l’ancienne synagogue de Strasbourg, détruite par les nazis en 1940. Les responsables devront être sanctionnés sévèrement. Je le redis, il faut agir vite et fortement pour stopper la recrudescence de l’antisémitisme https://t.co/XSS2gRuejg — Antonio Tajani (@EP_President) March 2, 2019