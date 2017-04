Far-right leader of Front National Marine Le Pen receives congratulation from political family across Europe.

Felicitaties gestuurd naar Marine Le Pen.

Een feestdag voor alle patriotten in Europa.

Op naar de 2e ronde en het Presidentschap! pic.twitter.com/udMWeP6FQz — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 23, 2017

In her address to the votes Marine Le Pen thanked them for their support, and confirmed her engagement to pursue the presidency of France.

Formidable soirée à Hénin-Beaumont : nous appelons ce soir à un grand rassemblement de tous les Français qui croient encore en la France ! pic.twitter.com/s1RIWCU4l6 — David Rachline (@david_rachline) April 23, 2017