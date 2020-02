Michel: MFF budget talks continue

“The last weeks and the last days, we have worked very hard in order to try to reach an agreement regarding the next European budget” EU Council president Charles Michel said, concluding in Brussels two Multiannual Financial Framework or seven year budget of the European Union.

Le projet européen nécessite des efforts, de la ténacité, de la constance, de la détermination. C’est cet esprit qui nous habite. Nous sommes lucides sur la nature des contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Comme le disait ma grand-mère, pour réussir, il faut essayer! pic.twitter.com/JzDmGey29Z — Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2020

“Unfortunately, today we have observed that it was not possible to reach an agreement. We have observed that we need more time. We know that this European budget is a very difficult topic, it’s a very difficult negotiation, especially after Brexit and the gap between 60 and 75 billion euro.

“We have worked very hard to try to reconcile the different concerns, the different interests, the different opinions on the table. But we need more time. It means that we will see in the future how it is possible to work on this topic in order to succeed, in order to get an agreement in the Council, to have unanimity in the Council.”

“Je voudrais également remercier l’ensemble des délégations et les chefs d’État et de gouvernement qui ont été très mobilisés pour tenter de travailler techniquement, politiquement avec nous, remercier bien sûr la Commission, Ursula von der Leyen et l’ensemble de son équipe pour tout le support qui a été donné tout au long des dernières semaines et des derniers jours.

“Et nous restons évidemment très engagés, très déterminés. Nous savons que le projet européen est un projet qui nécessite des efforts et de la ténacité, de la constance et de la détermination. C’est cet esprit qui nous habite, qui nous anime. Nous sommes évidemment lucides sur la nature des contraintes et des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous savons qu’il y a beaucoup de sujets sur la table des institutions européennes et cette réunion aujourd’hui, hier et cette nuit, c’est une réunion qui nous apprend aussi sur la manière dont on peut tenter à l’avenir de faire avancer ce projet européen.”