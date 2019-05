Three French Daesh members sentenced to death in Iraq. (Image above: Baghdad).

The three French citizens found guilty of joining the Islamic Sate group have been named as Kevin Gonot, Leonard Lopez and Salim Machou. They have 30 days to appeal https://t.co/7t4y9C8YvS 📷 @Delilsouleman pic.twitter.com/dSsLvVv69z — AFP news agency (@AFP) May 26, 2019

Kévin Gonot, Léonard Lopez and Salim Machou – they are among the 12 French jihadists transferred to Iraq to for a trial.

#Terrorisme 3 #djihadistes français transférés en #Irak ont été condamnés à mort pour leur appartenance à l’#EI (sources judiciaires irakiennes) — Jean-Charles Brisard (@JcBrisard) May 26, 2019